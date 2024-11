Senza vittorie da un mese, il Lipsia andrà a caccia della svolta domani, contro il Wolfsburg, in Bundesliga. E lo farà con Marco Rose confermato in panchina, nonostante la quinta sconfitta in cinque partite in Champions League subita sul campo dell'Inter: "Il mio compito è risolvere la situazione insieme ai ragazzi - ha spiegato l'allenatore in conferenza stampa -. Non è che perdi 19 partite di fila e va tutto bene perché poi ti ritrovi in ​​una situazione come quella attuale con quattro sconfitte e le cose diventano rapidamente spiacevoli. Nelle partite di Dortmund e Glasgow sono mancate l'intensità e il coraggio, caratteristiche ci avevano contraddistinto in precedenza. A Milano, nella ripresa, abbiamo fatto un passo avanti in termini difensivi. Siamo noi gli unici responsabili di questa situazione, tutto il resto, come forse la lista degli infortunati, per me non è argomento di discussione".