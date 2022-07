Punto in casa Lecce a poco più di un mese dall'inizio del campionato affidato a Corrado Liguori, vicepresidente del club giallorosso che si dice fiducioso circa l'operato tra campo e dirigenza: “Ho trovato un bel clima a Folgaria, dove si stanno gettando le basi migliori per preparare la stagione sotto tutti i punti di vista, quello tecnico, atletico e tattico. Ho scambiato quattro chiacchiere con i direttori e con il mister, che mi ha garantito che anche i nuovi si stanno integrando bene. Siamo in fase di costruzione, il mercato è ancora lungo quindi bisogna avere pazienza perché ci sono dei professionisti che stanno lavorando per noi, per questo siamo tranquilli”.