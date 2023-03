C'è tutto il realismo del caso nelle dichiarazioni rilasciate da Saverio Sticchi Damiani, presidente del Lecce, dopo la sconfitta dei salentini a San Siro contro l'Inter: "Per fare punti contro sul campo dell’Inter dovevano esserci due condizioni: che in campo ci fosse il miglior Lecce e una formazione nerazzurra sotto tono - le parole riportate dal Corriere dello Sport -. Queste condizioni non si sono verificate perché, se non è stato il miglior Lecce, di fronte c’era l’Inter decisa a cercare la vittoria con tutte le forze disponibili. Guardiamo avanti.