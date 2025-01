"Dorgu? Sui nomi in entrata non ci vogliamo sbilanciare, non ci sono le firme, ma solo situazioni in corso per completare un organico che merita qualche ritocco. Sulle uscite abbiamo giù detto che la società sta facendo una sua resistenza logica, abbiamo interesse a trattenere giocatori che sono protagonisti con noi. Poi ci vuole buonsenso, ma l'idea oggi è di non cedere nessuno". Così Saverio Sticchi Damiani, presidente del Lecce, parlando a Sky Sport, a pochi minuti dal kick-off della sfida contro l'Inter.

Quanta fiducia c'è nel progetto Giampaolo?

"Fiducia ce n'è tanta perché il percorso intrapreso si vede in campo a livello di prestazioni e risultati. C'è un trend molto importante, alla fine del primo tempo col Cagliari avevamo fatto più punti della Juve dall'arrivo del mister. I ragazzi devono seguirlo, sta infondendo la fiducia di giocare e rischiare al gruppo".

Quanto è importante il fattore Via del Mare?

"Questo stadio è la nostra forza, il nostro fortino, abbiamo sempre il tutto esaurito. Deve essere un valore aggiunto per questa squadra, anche in un campionato complicatissimo come quello di quest'anno".

La lotta salvezza è tosta in questa stagione.

"L'anomalia è che le tre neopromosse sono società strutturare che hanno fatto investimenti importanti, rispetto agli anni anni è questa la differenza. Sono tutte in ballo, nessuna esclusa: è un campionato avvincente".