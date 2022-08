Entusiasmo alle stelle in quel di Lecce dove l'esordio con l'Inter a battezzare il ritorno in Serie A ha galvanizzato ulteriormente l'ambiente. L'attaccante Pablo Rodriguez, con un post pubblicato sul suo profilo Twitter, chiama a raccolta la tifoseria. “Un popolo, una città, una terra, con uno stesso cuore. Uniti, tutti insieme, per una nuova avventura. Carichi per questa Seria A. Forza Lecce Sempre. Chi ha voglia di andare al Via del Mare?”, ha scritto il classe 2001.