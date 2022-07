Il Lecce, primo avversario dell'Inter in campionato, è tornato in campo per la ripresa degli allenamenti dopo i due giorni di riposo concessi dal tecnico Baroni al termine del ritiro di Folgaria. In giornata, aggiorna il club giallorosso, è arrivato anche il primo allenamento per i due nuovi acquisti Falcone e Askildsen, arrivati nelle ultime ore nel Salento.