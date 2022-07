Kastriot Dermaku, difensore italo-albanese del Lecce, è il primo a parlare dal ritiro di Folgaria. "Sarà un campionato tosto, stiamo lavorando molto a livello atletico e questo ci darà una mano. Affronteremo subito una big come l'Inter (il 13 agosto alle 20:45 al Via del Mare, ndr), ma cambia poco perché alla fine dovremo affrontarle tutte. Abbiamo la piccola fortuna di partire tra le mura amiche, con l'entusiasmo dei nostri tifosi a spingerci. Speriamo che sarà una bella partita. I tifosi? Per noi l'affetto ed il sostegno della piazza è importantissimo e lo sentiamo molto. Così è stato l’anno scorso, mentre due anni fa ci è mancato molto. Ho saputo che sono stati superati i diecimila abbonati ed è importante perché sappiamo quanto ci potranno sostenere. Così in casa saremo sempre avvantaggiati".