"C'è stato poco tempo per fare un'analisi del tutto approfondita, ma da questi pochi giorni è stato possibile capire l'impegno e la voglia di fare bene dei ragazzi, con lavoro e spirito di sacrificio - le sue parole -. Ora dobbiamo oliare i motori per quando arriverà il momento di fare sul serio. Siamo vicini al quinto acquisto, ma non voglio fare nomi. Siamo appena ai primi giorni di luglio, 4-5 acquisti sono già tanti per una squadra di serie A, ma noi sappiamo quali saranno le difficoltà rispetto alla serie B. Sappiamo che c'è tanto da fare, siamo stati onesti nel dire che dovremo affrontare l'Everest e dovremo essere ben equipaggiati per evitare l'assideramento. Dobbiamo fare molto di più, dobbiamo lottare anche contro il tempo perché il campionato inizia il 19 agosto. Vogliamo premiare i nostri tifosi con una squadra che sia in grado di lottare per un traguardo che non sarà facile da raggiungere, ma noi ci dobbiamo provare in tutti i modi".