Insieme al presidente del Lecce, nel post gara contro l'Inter è anche il capitano dei salentini, Alexis Blin a commentare il ko casalingo per 4-0 contro l'Inter ai microfoni del Quotidiano di Puglia. "Quando hai queste occasioni così con una squadra come l’Inter devi fare gol perché non succede tanto che capitino opportunità tali. E poi loro sono stati molto efficaci segnando il secondo gol, che ci ha fatto male sul profilo mentale e non siamo riusciti a riprendere la partita".

Sul calo mentale però Blin ha chiarito:

"Quando abbiamo vinto 3-2 negli ultimi momenti contro la Fiorentina abbiamo dimostrato che non c’è qualcosa di negativo sull’aspetto mentale, siamo in partita. Poi il vero è che abbiamo giocato contro una grande squadra. Quando pedi zero a due contro l’Inter, loro prendono ancora più fiducia e approfittano degli spazi che noi lasciamo perché vogliamo fare gol".

Quello che affligge il Lecce è cronaca nota:

"Sicuramente dobbiamo essere più efficaci quando abbiamo le occasioni per fare gol. E anche più efficaci difensivamente: quando le squadre arrivano negli ultimi trenta metri non dobbiamo concedere nulla".

Cosa ha detto ai compagni:

"Subito dopo la partita ho detto ai ragazzi che non dobbiamo mollare, che ogni giorno negli allenamenti dobbiamo ancora altre il livello della squadra, perché le prestazioni passano dagli allenamenti".