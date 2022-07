Marco Baroni , tecnico del Lecce , ha rilasciato un'intervista ai microfoni del club giallorosso dopo la prima uscita stagionale. La squadra pugliese ha battuto in amichevole con il risultato di 14-1 l' Unione Sportiva Postal Calcio , squadra che milita nella terza categoria altoatesina.

"Le impressioni sono buone, la squadra lavora bene - le sue parole -. Sono contento, ho a che fare con un gruppo giovane che ha entusiasmo. Sono test per mettere minuti nelle gambe, la cosa principale è non avere infortuni. I ragazzi si sono mossi bene, abbiamo avuto le prime indicazioni da loro. Stiamo cercando anche di inserire velocemente i nuovi acquisti, c'è grande disponibilità da parte di tutti. Sappiamo che ci aspetta una sfida meravigliosa, difficile, complicata e per questo bellissima. Dobbiamo lavorare tutti bene".