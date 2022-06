"Siamo felici di poter iniziare questa nuova avventura davanti ai nostri tifosi. Ci siamo congedati da loro la sera della gara con il Pordenone e tra non molto li ritroveremo nel nostro Via del Mare per la prima gara di campionato con l'Inter". Così Marco Baroni , tecnico del Lecce , sull'esordio nella Serie A 2022-23 della sua squadra che ospiterà in casa i vicecampioni d'Italia.

"Ogni gara che ci riserverà questo torneo sarà estremamente impegnativo, ma è nostra intenzione dare il massimo per difendere quello che ci siamo guadagnati sul campo - ha aggiunto Baroni -. Ogni gara sarà una sfida e dovremo guardare esclusivamente a quello che faremo per farci trovare pronti a ogni appuntamento. Guardando il calendario la prima e l'ultima giornata verranno disputate a casa nostra, dove i nostri tifosi sono sempre numerosi e rappresentano una spinta in più. Ogni gara sarà una estrema gioia sia per noi che per i nostri tifosi, che saranno sempre presenti al nostro fianco”.