Nuova presentazione in casa Lecce: è il giorno di Kristoffer Askildsen, giovane centrocampista arrivato dalla Sampdoria. Il norvegese spiega cosa servirà alla squadra di Marco Baroni per mantenere la categoria: "Per salvarsi in A serve un bel gruppo con tanta positività. Così possiamo raggiungere l’obiettivo. La Coppa Italia e poi l’Inter in avvio? Siamo pronti, c’è la Coppa venerdì e poi l’Inter. Vogliamo far bene, speriamo di vedere tanti tifosi allo stadio”.