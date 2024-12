Nel corso dell'intervista rilasciata ai canali della Lazio, Nuno Tavares, il giocatore che ha avuto l'impatto più devastante sulla Serie A tra quelli arrivati la scorsa estate, ha inquadrato così il big match di domani che vedrà i biancocelesti sfidare l'Inter per provare a prendere definitivamente il volo in vetta alla classifica: "Sappiamo di affrontare una grande squadra che è in lotta per lo scudetto, sono i campioni d'Italia in carica - le parole del portoghese -. Noi però pensiamo solo a noi stessi e a fare una bella partita. Spero che sia una notte da ricordare e di conquistare una vittoria davanti ai nostri tifosi".