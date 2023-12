Assente da Lazio-Inter per infortunio, ad Alessio Romagnoli ieri sera non è dispiaciuta la prestazione dei suoi compagni contro la capolista: "Dalla tribuna ho visto una buona partita, soprattutto nel primo tempo - le sue parole a DAZN -. Poi è successo quello che è successo sul gol, che non è che ci ha tolto chissà che cosa perché siamo rimasti in partita. Il problema è che dopo il 2-0 abbiamo mollato. Era difficile, contro una squadra fortissima, non è una scusante. Il problema non è il ko di ieri, ma quanto successo prima".