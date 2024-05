Intervistato dai canali ufficiali del club per il match programme della Lazio prima della sfida contro l'Empoli, Pedro avvisa, indirettamente, anche l'Inter, avversario che i biancocelesti dovranno affrontare a San Siro per l'ultima partita dei campioni d'Italia in casa la prossima domenica. "Vogliamo finire il campionato nel miglior modo possibile, sappiamo che non sarà facile ma ci sono in palio ancora 9 punti".

Quali devono essere gli obiettivi della Lazio nelle tre partite che rimangono?

"Realizzare delle belle prestazioni e restare uniti, giocare con quella forza che in tanti momenti di questa stagione abbiamo dimostrato di avere".

La partita contro i toscani cadrà esattamente nel 50° anniversario del primo Scudetto della Lazio: hai avuto modo di conoscere qualche dettaglio di quella squadra?

"Da quando gioco in biancoceleste, mi è capitato di vedere in alcune occasioni dei video su quella squadra, capace di centrare una grande impresa. Spero che in futuro anche questa Lazio possa vincere lo Scudetto: ci sono le basi e lo meriterebbero Società e tifosi".