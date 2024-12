"I tifosi sono stati con noi anche se abbiamo perso 6-0, posso solo ringraziarli. In questi anni ci sono stati sempre vicini". È questo il primo pensiero espresso da Adam Marusic in conferenza stampa dopo il triplice fischio di Lazio-Inter, match terminato con un 6-0 senza storie a favore dei nerazzurri. FcInterNews.it, all'Olimpico di Roma con il proprio inviato, vi riporta le parole del giocatore biancoceleste.

La Lazio nella sua storia non aveva mai preso sei gol in casa. Cosa vi hanno detto i tifosi a fine partita? Che messaggio vuoi dare?

"Siamo andati sotto la curva e ci hanno detto che loro son sempre con noi. Li ringrazio, ci hanno applaudito e questa è una cosa molto bella. Stiamo facendo bene, stasera abbiamo perso 6-0 e in casa non era mai successo ma l'Inter è molto forte. Da domani si pensa al Lecce".

Quanto è importante ora il lavoro psicologico?

"Noi che siamo da tanti anni qui abbiamo visto la Lazio stare su e giù, i nuovi non avevano ancora passato questi momenti. Noi li dobbiamo aiutare e dobbiamo analizzare questa partita".

Come stai fisicamente? Sei pronto a rifare il centrale di difesa?

"Sto bene, volevo aiutare la squadra ma poi è andata così. Spero possano tornare tutti al più presto possibile, io se serve darò sempre il massimo".