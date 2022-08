Luis Alberto, autore di una delle tre reti della Lazio contro l'Inter, si gode il successo e, intercettato da Lazio Style Channel, parla della sua prestazione: "Il mio più bel gol? Uno dei più belli sicuramente. C'era più tecnica in questo. Era da tempo che non lo facevo gol, è arrivato al momento giusto. Tra le big mi mancava solo l'Inter, lo dicevo a Patric e Pedro – riporta Lalaziosiamonoi.it -. Quest'estate hanno parlato tutti di me, io preferisco parlare sul campo. Faccio di tutto per aiutare la squadra, ora mi sta capitando di giocare di meno ma la stagione è ancora lunga. Ora è il momento di crescere e farbene in questa nuova stagione”.