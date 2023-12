Arriva ai microfoni di DAZN un Ciro Immobile palesemente amareggiato per la sconfitta rimediata dalla sua Lazio contro l'Inter: "Diciamo che più che il guizzo quello che fa la differenza è il non riuscire a concretizzare la mole di gioco che facciamo, questa cosa va risolta. Nel primo tempo abbiamo creato diverse occasioni ma facciamo fatica a finalizzare”.

Sarri ha detto di non aver visto ancora alcuni giocatori al top, questo è un motivo di questa situazione? E quando tornerete a quei livelli visti l’anno scorso?

“Nella totalità, il collettivo lo fa il singolo. Dobbiamo crescere nella condizione, nelle scelte, nella concretezza. Non è possibile che una squadra come la nostra faccia così fatica a segnare, noi che abbiamo segnato sempre tanto”.

Da capitano, pensi che ci siano le potenzialità per arrivare quarti o siete un gradino sotto?

“Anche l’anno scorso abbiamo avuto come obiettivo quello di crescere come squadra. Siamo stati bravi a non pensare tanto a quello che andava fatto in campo, magari quest’anno noi vecchi facciamo fatica a fare inserire i nuovi perché abbiamo dato per scontato che dovevano superare una fase di ambientamento. Il secondo posto dell’anno scorso è stato straordinario ma quest’anno stiamo facendo poco per le potenzialità della squadra. Se pensiamo poi al girone Champions passato bene, c’è rammarico per i punti persi però in altre partite, non di certo in questa”.

Come state a livello di gruppo?

“Male, siamo tristi per non avere risultati. Si può vincere o perdere, magari con qualche punto in più prima la sconfitta di stasera pesava meno per l’atteggiamento della squadra. Poi è ovvio che capisco i tifosi, ma se fossimo arrivati a questa sfida con 30 punti ci avrebbero applauditi dopo una gara così. Ma li capisco”.

Ma come si ritrova la magia?

“Non è difficile, come si perde magari per due partite andate male poi magari ti gira bene un episodio e le cose ingranano. Speriamo che ricominci ora che sta arrivando Natale…”.

Chi vorresti agli ottavi Champions?

“È bello essere tra le prime 16 d’Europa. Mi piacerebbe affrontare l’Arsenal, per la storia e perché con le inglesi è sempre emozionante. Sarri vuole il Barcellona? Ognuno ha la sua preferita… Certe partite servono a tirarti su di morale, qualche merito lo abbiamo per essere arrivati agli ottavi Champions”.