Dopo l'espulsione del marito nel corso della finale di Supercoppa contro l'Inter, Giulia Coppini, consorte dell'attaccante del Napoli Giovanni Simeone, ha affidato a Threads un post velenoso contro i nerazzurri: "Non è facile vincere con un giorno di riposo in meno, ma con l'arbitro a favore direi di sì", riprendendo anche le dichiarazioni post-partita dei rappresentanti dell'Inter che hanno evidenziato il giorno in meno in tempo per preparare la partita. Il post è rimasto online per qualche ora, prima del ripensamento e della cancellazione.