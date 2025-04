Harry Kane commenta con ovvia delusione, ai microfoni di Dazn, l'eliminazione dalla Champions League per mano dell'Inter. "Ci sono diverse ragioni. Ovvio è difficile ora, abbiamo avuto abbastanza opportunità per segnare di più, ma le grandi partite si giocano sugli episodi e li hanno sfruttati meglio di noi", dice.

"I gol da calcio piazzato? Dobbiamo rivederli, ci lavoriamo in attacco e in difesa e siamo stati bravi quest'anno di solito - prosegue l'inglese -. Ovviamente subito dopo la nostra rete abbiamo preso due gol e questo ha spostato l'inerzia, ma poi siamo tornati in partita e abbiamo provato a fare il terzo, ma non ce l'abbiamo fatta. Abbiamo avuto le nostre chances, una volta le ha prese il portiere, una volta la palla va fuori. Dovevamo fare meglio in alcune occasioni. Peccato, al Bayern pensi sempre di arrivare in semifinale o in finale. Adesso abbiamo l'opportunità di riprenderci la Bundesliga ed è importante, abbiamo un'altra partita subito per cui dobbiamo tornare in campo sabato e cercare di vincere".