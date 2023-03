Come arriva la Juventus Women alla sfida contro l'Inter in programma domani? A fare il punto della situazione ci pensa Joe Montemurro, tecnico delle bianconere intervenuto in diretta sul canale Twitch del club: "Boattin sarà convocata anche se servirà tempo. Nilden sta migliorando le sue condizioni dopo l'infortunio. Mentre Pedersen non ci sarà ma credo che tornerà per le prossime partite".

Come si fa a giocare così tanto contro l'Inter?

"Non è facile perché abbiano già giocato 4 volte contro l'Inter. È difficile dal punto di vista mentale".