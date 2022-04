L'allenatore della Juventus Women Joe Montemurro ha presentato ai microfoni di Juventus TV la sfida di domani pomeriggio contro l'Inter: "Non dobbiamo pensare che sarà una gara facile. Sono una squadra ben messa, organizzata e con qualità. Possono fare veramente male. Speriamo di poter fare il nostro gioco e far rimanere a casa il risultato. Questa è la partita chiave. Come risultato siamo in un momento importantissimo. L'approccio fa la differenza. Domani sarà una gara fondamentale. L'inter è una bella squadra, giocano bene. Noi giochiamo in casa. Non si deve pensare troppo avanti ma partita dopo partita".