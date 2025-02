Importante vittoria quella ottenuta ieri dalla Juventus contro l'Inter che fa gioire Thiago Motta e i tifosi bianconeri. A margine della vittoria di ieri sera, l'allenatore dei torinesi si è fermato anche ai microfoni di Sportmediaset per analizzare il risultato ottenuto dalla sua squadra, ora quarta in classifica.

Primo tempo di sofferenza, ma nel secondo tempo grande Juve. Cosa è cambiato?

"Siamo andati in avanti, abbiamo pressato meglio l’avversario, abbiamo recuperato tanti palloni e accettato l’uno contro uno dietro. Abbiamo giocato con grande coraggio e con il pallone abbiamo fatto molto bene con più qualità. Nel primo tempo abbiamo sbagliato un po’ troppo per competere con una squadra di questo livello: devi correre tanto, mettere intensità per vincere contrasti e duelli e poi devi mettere i compagni nella condizione migliore per andare in avanti e creare situazioni da gol, cosa che abbiamo fatto nel secondo tempo".

Quarta vittoria di fila. Bell’obiettivo questo?

"Penso che i risultati siano la conseguenza del lavoro e della strada già presa dal primo giorno. Chiaro che vittorie così danno fiducia e consapevolezza e abbiamo lavorato sempre nel modo giusto e con umiltà. Domani torniamo alla Continassa e dobbiamo essere pronti a lavorare, a recuperare e a fare tutto nel modo giusto perché abbiamo due giorni per una partita importantissima per noi contro il PSV".

Mercoledì sarà più importante del derby d’Italia o guardando al quarto posto vi regala qualcosa in più?

"Per me ogni partita è importante, anche le amichevoli. La più importante è sempre la prossima, una squadra come la nostra deve avere questa ambizione di andare a cercare il miglioramento del risultato sempre. Deve lavorare per questo ed è l’unico modo oggi per arrivarci. Quella di oggi è importantissima e la prossima sarà sempre importantissima, per raggiungere i nostri obiettivi".

