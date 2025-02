Dopo il successo contro l’Inter, il tecnico della Juventus, Thiago Motta, ha analizzato la prestazione della sua squadra ai microfoni de La Domenica Sportiva, sottolineando l'importanza del risultato e gli aspetti su cui migliorare: "Sapevamo che questa gara avrebbe avuto un'atmosfera particolare, l’avevo detto già alla vigilia: è una delle più seguite in Serie A. Sono molto soddisfatto di quello che abbiamo fatto nel secondo tempo contro una squadra che tiene sempre un baricentro alto e gioca con grande intensità. Nella ripresa abbiamo gestito bene la partita, mentre nel primo tempo abbiamo sofferto di più perché l’Inter aveva maggiore controllo del gioco".

Motta ha poi spiegato l’importanza del lavoro collettivo: "Vincere non è mai semplice, bisogna meritarselo giocando insieme. Nel primo tempo abbiamo faticato perché non eravamo sempre allineati nei movimenti e ci siamo allungati troppo. L’obiettivo è ragionare da squadra, essere sempre compatti: sembra facile, ma non lo è. Nella ripresa, invece, abbiamo fatto meglio, muovendoci di più e mettendo in difficoltà una delle squadre più forti del campionato".

Infine, il tecnico ha evidenziato gli aspetti su cui la Juventus può ancora migliorare: "Ogni giorno, da quando sono arrivato, è un'occasione per crescere. Non cerco la perfezione, ma voglio migliorare sotto ogni aspetto. Oggi abbiamo sofferto a livello emotivo, e non è la prima volta nel nostro stadio. A volte in trasferta giochiamo con più personalità, forse perché iniziamo le partite con troppo rispetto per l’avversario. Ma alla fine abbiamo dato tutto e meritato la vittoria".