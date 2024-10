"È un bell’ambiente di calcio da vivere. Oggi affrontiamo una squadra che sta bene, cercheremo di essere pronti a portare la partita dalla nostra parte evitando le cose che convengono agli avversari per essere a loro agio". Comincia così, davanti alle telecamere di DAZN, l'intervento di Thiago Motta, allenatore bianconero, prima del fischio d'inizio di Inter-Juventus.

Ti serve un sostituto di Vlahovic?

"È normale che un attaccante viva anche per il gol. Ma sono contento per ciò che Dusan sta portando alla squadra, di ciò che fa in partita e durante la settimana. Noi come collettivo dobbiamo fare meglio per portare la palla nel modo giusto così da fargli concludere le azioni. È un grande giocatore, con un grande fisico, può giocare tutte le partite, e in panchina abbiamo anche altre alternative. Dusan deve continuare a lavorare così".

La scelta degli esterni dipende dagli avversari?

"Sì. Le caratteristiche degli avversari c’entrano nella mia scelta, nelle transizioni dobbiamo fare bene oggi perché l’Inter quando recupera la palla parte veloce in avanti con tanti uomini. E nello stesso tempo noi dobbiamo approfittare di qualche momento di disorganizzazione per verticalizzare e attaccare in maniera veloce".