Arrivato a gennaio e subito diventato determinante per la Juventus di Thiago Motta, Randal Kolo Muani, nuovo attaccante dei bianconeri prelevato dal PSG, già autore di cinque reti nelle sue prime tre apparizioni in campionato con la nuova maglia, si appresta a vivere la sua prima sfida in Serie A contro l'Inter. Inter dove gioca il suo connazionale Marcus Thuram, una sfida nella sfida della quale Kolo Muani parla così ai microfoni dei canali ufficiali della Lega Serie A: "Mi troverò faccia a faccia con un amico, ma nei derby non c'è amicizia che tenga. E lo sa anche lui: dopo la partita possiamo tornare a parlare, ma in campo sarà come se non ci conoscessimo".

Sulla supersfida di domenica, l'ex Eintracht Francoforte aggiunge: "È una delle partite più importanti dell'anno, domenica dobbiamo farci trovare pronti perché è una partita che dobbiamo assolutamente vincere: dovremmo giocare il nostro calcio senza snaturarci, anche perché giochiamo in casa. Vogliamo fare contenti i nostri tifosi, che ci daranno sicuramente una grande mano e ci spingeranno fino alla fine. Ma portare a casa i tre punti è una responsabilità che spetta solo a noi".