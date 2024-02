A pochi minuti dall'inizio di Inter-Juventus, tocca al ds bianconero Cristiano Giuntoli inquadrare l'imminente big match di San Siro ai microfoni di DAZN.

Questa gara è un premio o un'opportunità?

"Premio per il lavoro che ha svolto il mister, ma può essere anche un'opportunità per non perdere punti dalla quinta. Abbiamo questo tormentone e sono monotono, ma continuiamo su questa linea finché non abbiamo centrato il quarto posto".

Si aspettava un campionato del genere al primo anno alla Juve?

"Non mi aspettavo di fare subito così bene, stiamo facendo cose straordinarie. Vogliamo tornare in equlibrio finanziario, economico e tecnico e ci vorrà un po', ma dobbiamo stare con i piedi per terra e guardare il futuro con ottimismo".

Djalò e Alcaraz a che livello di prontezza sono?

"Non avevamo particolari esigenze, ma abbiamo colto delle opportunità. Quando riusciranno a dimostrare il valore non lo sappiamo, non abbiamo fretta ma potranno far parte del futuro della Juventus".

Stasera è una sfida scudetto?

"Inter-Juventus è una grande partita a prescindere, ma stasera non si decide niente. È importante fare bene e vincere contro l'Inter, ma perché è Inter-Juve. Manca talmente tanto alla fine che non possiamo fare programmi, sappiamo quali sono i nostri obiettivi e continuiamo a lavorare con i piedi per terra".