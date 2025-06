Dopo essere tornato da Londra, Piero Ausilio ha fatto subito tappa nella sede dell'Inter di Viale della Liberazione. Lo riporta Sky Sport, aggiungendo che il direttore sportivo nerazzurro con tutta probabilità è impegnato a risolvere gli ultimi dettagli per l'arrivo in panchina di Cristian Chivu. Al momento del suo arrivo a Linate, il dirigente interista ha preferito non rispondere alle domande sul prossimo allenatore nerazzurro (RILEGGI QUI).

