A margine della conferenza stampa odierna, il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha presentato la sfida di domani sera a San Siro contro l'Inter anche in un'intervista singola concessa ai microfoni di DAZN : "Sarà una partita importante, è il derby d'Italia. Una gara contro una squadra che in casa ha quasi sempre vinto e non ha mai pareggiato, segnando molto e subendo poco. I duelli chiave? Loro hanno giocatori di grande forza fisica e tecnica, sono difficili da affrontare".

Lei e Inzaghi siete abili a farvi scivolare le critiche addosso e a mantenere la barra dritta nei momenti negativi. Si rivede in lui?

"Credo che Simone sia un bravo allenatore; è arrivato ai quarti di finale di Champions League ed è momentaneamente terzo in classifica. Poi vincere non è facile, vedremo cosa avremo fatto noi, l'Inter e il Milan, ci sono tanti punti in gioco ancora".

Come sta Vlahovic?

"Bene, credo che possa solo migliorare".

Come vede una finale di Europa League tutta italiana?

"Difficile, noi avremo lo Sporting Lisbona che è una squadra difficile, brava tecnicamente e pestifera nel giocare. Pensiamo a giocare domani, una partita meravigliosa con un pubblico meraviglioso. Noi dovevamo arrivare da secondi in classifica coi punti fatti sul campo, poi ci sono tante partite importanti da giocare tra campionato, Coppa Italia ed Europa League".