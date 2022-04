Dopo essersi messo alle spalle l'infortunio, David Zakaria è pronto a vivere il suo primo derby d'Italia in carriera, una classicissima per la quale - ha capito subito il centrocampista della Nazionale svizzera - non servono tante presentazioni: "Non c’è bisogno che mi si spieghi l’importanza di questa gara - le parole dell'ex Gladbach a DAZN -. So che è una grande partita del calcio italiano, sappiamo che è importante per noi, per i nostri tifosi, faremo di tutto per vincere".