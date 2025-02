"Cosa è cambiato tatticamente tra primo e secondo tempo? Abbiamo cambiato l'energia, dopo una prima parte di partita complicata. Abbiamo rispettato troppo l'Inter, dandogli troppo tempo di gioco. Sappiamo che si muovono con qualità, ma se vuoi vincere devi avere tu il pallone. Lo abbiamo fatto meglio nel secondo tempo". Così Thiago Motta, allenatore della Juve, parlando a DAZN dopo il successo nel derby d'Italia contro i nerazzurri.

Avete rischiato poco dopo l'1-0, giocando con coraggio.

"E' la forza dei ragazzi, non la mia. C'è tanta qualità, poi serve la disponibilità in queste partite di spessore. Thuram è uscito per crampi, avevamo programmato il cambio con Locatelli, che è entrato in un momento in cui potevamo avere più difficoltà. Ma è entrato bene, ha difeso nel modo giusto".

Quanto è importante questa vittoria?

"Alla fine, le vittorie ci danno fiducia nelle nostre forze. Nel primo tempo non meritavamo, l'Inter è stata superiore. Non credo nella fortuna, se avessimo continuato così non sarebbe arrivata la vittoria. Nel secondo tempo abbiamo giocato a calcio, pressato bene".

E' entrato nel cuore dei tifosi con questa vittoria?

"Non ne ho idea, guarda. Il mio obiettivo è migliorare la squadra e fare bene il mio lavoro. Non alleno per fare piacere a nessuno, se non a me stesso. La strada è quella giusta, mi piace vedere i miei ragazzi combattere per arrivare alla vittoria. Abbiamo vinto meritatamente. I ragazzi meritano il sostegno dei tifosi perché si impegnano dando tutto quello che hanno".