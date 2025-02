MVP Panini e match winner di Juve-Inter, Francisco Conceicao commenta a caldo per DAZN il derby d'Italia deciso da un suo gol: "E' una vittoria importante, ma dobbiamo farne tante altre. In questo club si deve vincere sempre".

Sei stato sommerso dai compagni dopo il gol.

"E' stato bello il gol perché ha dato la vittoria alla squadra. Si vede che siamo uniti, dobbiamo continuare così, a partire dal playoff di Champions".

Serata perfetta.

"Sappiamo l'importanza di queste partite per i tifosi ma anche per noi, oggi abbiamo dato qualcosa in più. Dobbiamo continuare così".

Cosa vi siete detti dopo il gol?

"Nulla, ero stanco morto".