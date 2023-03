Come sta la squadra? "Chiesa è tranquillo perché non è convocato, ha sempre questo fastidio. Oggi ha lavorato bene, si lavora per averlo martedì (contro l'Inter in Coppa Italia, ndr). Vlahovic è tornato bene, Milik sta meglio, Kean lo stesso. Soulé ha fatto bene a Milano, Di Maria è rientrato. E' importante averli tutti, mi danno la possibilità di cambiare. Le sostituzioni saranno ancora di più importanti, andiamo verso il finale, abbiamo 9 partite ad aprile".

Qual è la preoccupazione maggiore con tutti questi impegni?

"L’unica è cercare di vincere più partite possibili per avere un maggio meraviglioso. Intanto abbiamo recuperato tutti i giocatori tranne Bonucci, Pogba e Kaio e Chiesa che però è una roba di due giorni. Si va verso un finale di stagione bello ma faticoso, bisogna avere grande entusiasmo. Diciamo che ho parlato con i ragazzi, l’allenamento di oggi mi ha dato buone sensazioni. Non abbiamo fatto nulla finora. Il mese di aprile ci potrebbe dare la possibilità di avere un margine importante, poter raggiungere le finali di Coppa Italia e per l'Europa League è ancora lunga. In campionato bisogna fare 56 punti, bisogna consolidare questo secondo posto, finora ce lo siamo conquistati. Bisogna migliorare la classifica. Nel calcio si cancella quanto fatto e si riparte da 0-0. Non possiamo pensare a questo, le vittorie bisogna godersele, allo stesso tempo domani è pericolosa, il Verona aggredisce, lì abbiamo fatto fatica, trovano sempre difficoltà e bisogna mettersi al pari loro. A partita in corso, se siamo a quel livello lì le qualità verranno fuori. Bisogna switchare. Finito un periodo, ora ne inizia un altro".

C’è una competizione prioritaria?

“Bisogna concentrarsi di partita in partita. Domani bisogna cercare di vincere col Verona, ci sarà anche sold out tra l’altro, per riprendere il cammino nel migliore dei modi. Poi dopo il Verona penseremo all’Inter, non possiamo distinguere le tre competizioni".