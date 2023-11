Alla fine, nonostante la tripletta alla sua ex squadra, Joao Mario era molto deluso, tanto da scansare pure il pallone che avrebbe dovuto portarsi a casa dopo i tre gol di serata. "Per me contano i successi di squadra, non quelli individuali - ha commentato il centrocampista come riporta la Gazzetta dello Sport -. Tutto ci è girato storto nel secondo tempo. Arbitraggio ? Non fatemi parlare di cose che non mi competono. Andremo in Austria per provare il miracolo, vogliamo qualificarci per l’Europa League. Non posso essere felice, dopo quel che avevamo fatto vedere nel primo tempo. Abbiamo poche chance di arrivare terzi, ma vogliamo giocarcele".