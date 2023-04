"Si è conclusa ieri la nostra grande partecipazione alla Champions League, siamo orgogliosi di tutto il nostro percorso" scrive su Instagram il centrocampista del Benfica, nonché ex Inter, Joao Mario che all'indomani del ko incassato contro la sua ex squadra sotto gli occhi dei suoi ex tifosi scrive su Instagram: "Concentrazione totale sull'obiettivo principale e insieme, sarà possibile". Messaggio al quale risponde anche un altro ex Inter, ovvero Eder, che si congratula con lui: "Congratulazioni fratello mio, a te e a tutta la squadra" si legge in un commento.