Non sarà come giocare all'Estadio do Dragão, ma domani sera, a San Siro, il Porto potrà contare sull'apporto di 5mila tifosi per il match di Champions League contro l'Inter. Una testimonianza di vicinanza importante dei supporter lusitani, che già col Rio Ave avevano raccolto l'appello di Sergio Conceicao di stare vicino alla squadra in un momento delicato della stagione, anche per via dei tanti infortuni.