Il Bayern Monaco ha superato l'Inter per 2-0 anche nella partita di Youth League giocata al Bayern Campus, una sconfitta che non ha scalfito la qualificazione ai playoff per la formazione di Cristian Chivu mentre per i bavaresi è un risultato positivo che non cancella l'amarezza per l'eliminazione dal torneo. A fine gara, questo il commento del tecnico tedesco Danny Galm: "Abbiamo mostrato una reazione rispetto alla partita di Stoccarda e abbiamo giocato come una squadra coesa che si è fatta largo durante la partita. Certamente non abbiamo fatto tutto bene, ma abbiamo vinto perché abbiamo giocato come una squadra. La conclusione è che questa performance è arrivata troppo tardi nella competizione".