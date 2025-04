Il Barcellona ha ottenuto ieri sera una fondamentale vittoria in Liga per 1-0 contro il Maiorca, gol decisivo di Dani Olmo e tante rotazioni per Hansi Flick in vista del Clasico in finale di Coppa del Re di sabato prossimo e della successiva gara di Champions League contro l'Inter.

In campo dal 1' anche giocatori finora poco utilizzati come Ansu Fati e Hector Fort. "Tutti hanno fatto un ottimo lavoro, è positivo che tutti si sentano parte del gruppo - ha detto Flick a fine gara - Il mio lavoro è gestire, pensando sempre alla partita successiva che è la più importante. Nel finale abbiamo pensato molto a chi doveva entrare o riposare. Diamo molta importanza alla gestione dei giocatori. Abbiamo fatto molto cambi, ma credo che abbiamo fatto bene".