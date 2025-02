Andrea Cambiaso sta provando a recuperare in vista di Juventus-Inter. Secondo quanto riporta oggi Tuttosport, l'esterno dei bianconeri ha ripreso a correre mettendo nel mirino la gara di domenica. La sua presenza dipenderà dalle sensazioni che avvertirà giorno dopo giorno.

Il sentore, si legge, è che il giocatore sia recuperabile almeno per la panchina. Se non ci sarà contro l'Inter tornerà per la partita successiva ad Eindhoven contro il Psv. Cambiaso continua ad avere problemi a una caviglia sinistra dolorante, che lo ha costretto a giocare sotto infiltrazione. Poi una torsione contro il Bologna all'Allianz Stadium lo ha costretto ad alzare bandiera bianca e nel frattempo sono arrivate le voci di mercato, che non hanno però trovato conferma, su un possibile trasferimento al Manchester City.