La decisione sulla presenza di Paulo Dybala nel match di sabato sera contro l'Inter è rimandata alla giornata di domani, quando a Trigoria andrà in scena la rifinitura prima della partenza alla volta di Milano. Come raccontato da Sky Sport, l'argentino è atterrato questa mattina nella Capitale, alle 6.45, con un volo proveniente da New York e in giornata si sottoporrà a controlli medici prima di sostenere eventualmente un allenamento molto leggero.