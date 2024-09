Mike Maignan sarà regolarmente in campo domenica sera, a San Siro, dove è in programma Inter-Milan. Il portiere francese, che ha smaltito il forte trauma contusivo alla coscia destra rimediato martedì sera in Champions contro il Liverpool, oggi si è allenato con il gruppo e, dunque, è tornato a disposizione di Paulo Fonseca in tempo per il delicatissimo derby di Milano.