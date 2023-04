La Juventus non ha alcun timore sullo stato del ginocchio di Federico Chiesa. Secondo quanto riferito da Sky Sport l'esterno classe '97 sta recuperando, sente piccoli fastidi che fanno parte della fisiologia dopo la ricostruzione del legamento crociato anteriore. Si allena sul campo e potrebbe essere convocato per la sfida contro l'Inter in programma martedì sera e valevole per l'andata della semifinale di Coppa Italia.