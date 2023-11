Già febbricitante ieri sera in panchina al Bernabeu, Walter Mazzarri si è presentato oggi a Castel Volturno nonostante la forte influenza che lo ha colpito. Il nuovo allenatore del Napoli non può perdere tempo: testa all'Inter anche senza la squadra, alla quale ha concesso un giorno di riposo. Proprio in vista della sfida di domenica contro i nerazzurri, Sky Sport fa sapere che l'allenatore dei partenopei sabato prossimo non si presenterà ai microfoni per la canonica conferenza stampa della vigilia.