La Lazio potrà contare su un Pedro in più nel match di venerdì sera che la opporrà all'Inter capolista: stando a quanto riferisce Sky, in base a quanto filtra da Formello, lo spagnolo, dopo il breve spezzone a partita in corso col Torino, sarà molto probabilmente la novità di Maurizio Sarri in attacco. Altra esclusione all'orizzonte, invece, per Luis Alberto, che si andrebbe ad accomodare in panchina per la terza volta di fila da inizio stagione.