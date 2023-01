La manita incassata domenica dal Sassuolo è solo una delle ultime brutte notizie arrivate in casa Milan negli ultimi giorni. Come riferisce Sky Sport, infatti, si è fatto male Ismael Bennacer: il centrocampista ha accusato un problema al bicipite femorale sinistro che lo rende inevitabilmente a forte rischio per il derby di domenica contro l'Inter. Nelle prossime ore il giocatore verrà sottoposto ad ulteriori esami che chiariranno l'entità dell'infortunio.