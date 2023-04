Nel giorno di Benfica-Inter arriva un'indiscrezione di mercato riguardante la formazione portoghese. Secondo quanto riportato da Sky Germania, infatti, tra le alternative che il Bayern Monaco sta valutando in attacco c'è Gonçalo Ramos, ventunenne attaccante del Benfica che i bavaresi stanno valutando come alternativa a Kolo Muani, prima scelta come rinforzo per il reparto avanzato.

Tra le opzioni anche Osimhen e Kane. In ogni caso il Bayern ha messo in conto di spendere 100 milioni di euro.