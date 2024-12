Il Cagliari torna subito in campo dopo il ko di Venezia con l'obiettivo di preparare il match con l'Inter, in programma in Sardegna sabato 28 dicembre. In casa rossoblu dovranno essere valutate le condizioni di Zito Luvumbo, out nelle ultime due trasferte tra Coppa Italia e campionato per un trauma contusivo-distorsivo alla caviglia sinistra accusato con l'Atalanta: Nicola ed il suo staff, assicura L'Unione Sarda, non hanno comunque intenzione di forzare e quindi di correre rischi visti i prossimi delicati impegni, a partire dalla sfida col Monza. Sardi in ansia anche per le condizioni di Yerry Mina, sostituito ieri per un fastidio al polpaccio che verrà valutato nelle prossime ore.