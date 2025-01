Kyle Walker verrà presentato oggi dal Milan, ma la notizia che arriva dalla Gazzetta dello Sport e che potrebbe andare in campo dal 1' già nel derby di Milano di domenica prossima.

L'inglese non è ovviamente utilizzabile in Champions League, non essendo nelle liste, ma nei test ha dato ottime risposte e non è quindi da escludere che possa giocara da titolare la sua prima stracittadina.