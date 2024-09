Zlatan Ibrahimovic ha cercato di dare una scossa all'ambiente Milan in vista del derby in progamma domenica sera a San Siro. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il senior advisor di RedBird questa mattina si è presentato a Milanello. Ha chiesto al tecnico e ai calciatori subito una reazione dopo un avvio di stagione deludente.

Dopo un breve discorso motivazionale con i giocatori, in cui ha invocato carattere, personalità e unità in vista del derby, ha parlato da solo anche con Fonseca e gli ha ribadito il sostegno della società, ma anche la necessità di invertire subito la rotta. Il derby viene considerato un possibile punto di ripartenza per l’intera stagione e per dare la prima gioia stagionale ai propri tifosi.