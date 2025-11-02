A pochi minuti dal fischio d'inizio del lunch match del Bentegodi, il tecnico dell'Hellas Verona Paolo Zanetti si presenta davanti alle telecamere di DAZN per presentare la sfida contro l'Inter: "Serviranno tante componenti, incontriamo una squadra che è prima in tutti i parametri e che secondo me è tra le top 5 in Europa. Noi dobbiamo pensare a mettere tutto in campo, l'abbiamo fatto già in altre partite".

Cosa manca per concretizzare meglio?

"Il proprio dovere si fa quando si portano a casa i punti. Noi cerchiamo di avere un'identità ben chiara, la classifica non ci piace ma abbiamo dimostrato potenzialità. Non dobbiamo perdere di vista l'obiettivo, ma bisogna essere più concreti e cattivi perché per vincere bisogna fare gol".

Cosa ha portato Gagliardini?

"Tanto: esperienza, carisma, conoscenza. In un gruppo totalmente straniero in cui pochi hanno fatto la Serie A, molti si poggiano su di lui. E anche io ho la possibilità di poggiarmi su un ragazzo che parla la mia stessa lingua".